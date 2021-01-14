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В России выявили 24 763 новых случая COVID-19, 570 - умерли

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили 24 763 новых случая COVID-19, 570 - умерли
медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 495 816 человек. Об этом стало известно в четверг, 14 января.

«За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. 570 летальных исходов … полностью выздоровело 27 956 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 5893, Санкт-Петербурге – 3041, Московской области – 1263, Нижегородской области – 476 и Воронежской области – 393.

Темп прироста по России составляет 0,7%.

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