Разработчик сайта Кремля считает, что России в развитии сетевых технологий можно идти по пути Китая

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14 января 2021, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Россия находится не в худшей ситуации с точки зрения интернет-независимости. Так считает IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, комментируя ситуацию, сложившуюся в США.

По словам эксперта, по сравнению со многими странами Европы и с кадрами, и с технологиями, в России «очень даже неплохо».

«Если кто нас и опережает в этом смысле - это Китай. Почти ни у кого в мире нет такой сети как «Вконтакте». Есть «Одноклассники», есть популярный мессенджер «Телеграм», который, кажется, со всеми уже договорился», – сказал Геллер.

Эксперт также отметил, что альтернативные сервисы нужно делать всеми правдами и не правдами.

«Тут можно идти по пути Китая: смотреть, что «выстреливает» в мире и вкладываться в подобные сервисы на наших платформах», – считает Геллер.

Ранее сообщалось, что сенатор Пушков считает работу американских сетевых гигантов угрозой российскому суверенитету.