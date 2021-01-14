Банки обяжут отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней
14 января 2021, 10:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Финансовые организации в России обяжут отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней.
Соответствующий проект закона будет подготовлен к весне 2021 года. Его инициатором выступает Центробанк. Новые нормы позволят гражданам напрямую взаимодействовать с банками, МФО и другими игроками рынка и оперативно решать свои проблемы.
В настоящее время пробелы в действующем законодательстве дают кредитным учреждениям право по своему усмотрению реагировать на обращения потребителей.
В частности, федеральный закон 59-ФЗ («О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») не предусматривает для них обязанности реагировать на письма физлиц и распространяется только на госорганы.
Ранее в ЦБ предложили упростить переход клиентов из банка в банк.
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