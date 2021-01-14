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Минстрой РФ готовит проект, который усилит контроль за сдачей жилья

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Минстрой РФ готовит проект, который усилит контроль за сдачей жилья
Фото: сайт ГД

В России планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Соответствующий законопроект готовит Минстрой.

Документ внесут в Госдуму до конца 2021 года. В частности, планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья – эти данные будут передаваться в налоговые органы.

Как пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования предполагается «путем создания благоприятного налогового режима».

По различным оценкам, сегодня до 90% сегмента находится в тени, потому что мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья.

Ранее сообщалось, что регионам разрешат использовать долгострои для обеспечения жильем нуждающихся.

ДВа

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