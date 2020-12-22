Регионам разрешат использовать долгострои для обеспечения жильем нуждающихся
22 декабря 2020, 19:19[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме прошел первое чтение законопроект, который расширяет полномочия Фонда защиты прав дольщиков.
Инициатива направлена на решение проблем обманутых дольщиков. Для этого предлагается предоставить Фонду защиты прав дольщиков право завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения на земельных участках, переданных Фонду по решению Арбитражного суда, говорится в пояснительной записке к документу.
Предполагается также дать право Фонду совместно с субъектами РФ передавать часть жилых помещений для улучшения жилищных условий детей-сирот, граждан, имеющих невысокий уровень дохода, граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, а также многодетных семей, имеющих трех и более детей.
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