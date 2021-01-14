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В Кабардино-Балкарии запретили движение всех машин в сторону Грузии из-за непогоды

, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

В Кабардино-Балкарии запретили движение всех машин в сторону Грузии из-за непогоды
Фото: pixabay.com

На федеральной автодороге А-161 Владикавказ – Нижний Ларс (на границе с Грузией) запретили движение всех машин.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Это связано с ухудшением погоды в Грузии и невозможностью безопасного проезда.  В ГИБДД Кабардино-Балкарии водителей попросили планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Сообщается, что соответствующее распоряжение выпустила комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в южных регионах России.

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