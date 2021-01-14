В Кабардино-Балкарии запретили движение всех машин в сторону Грузии из-за непогоды
14 января 2021, 09:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: yuga.ru
На федеральной автодороге А-161 Владикавказ – Нижний Ларс (на границе с Грузией) запретили движение всех машин.
Запрет будет действовать до особого распоряжения. Это связано с ухудшением погоды в Грузии и невозможностью безопасного проезда. В ГИБДД Кабардино-Балкарии водителей попросили планировать свой маршрут с учетом ограничений.
Сообщается, что соответствующее распоряжение выпустила комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в южных регионах России.
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