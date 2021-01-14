В Госдуме решили вернуться к проблеме растущих долгов россиян

Депутаты Госдумы разработали поправки в законодательство, которые могут решить проблему роста задолженности россиян по кредитам.
«Эту проблему можно решить только комплексным способом, а разовые процедуры типа кредитной амнистии, неспособны изменить ситуацию», – считает зампред думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Предлагается установить обязательную процедуру реструктуризации кредитной задолженности при определенных законом объективных обстоятельствах. Кроме этого, при удержании половины доходов должника необходимо, чтобы у него оставались денежные средства в размере прожиточного минимума.
Сообщается, что предложения уже разработаны в виде поправок в действующее законодательство РФ, в настоящий момент они находятся на рассмотрении Госдумы.
Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году хотели бы получать около 190 тысяч рублей.
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