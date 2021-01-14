Россияне в 2021 году хотели бы получать около 190 тысяч рублей

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14 января 2021, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тыс. рублей, а женщины выразили желание получать 120 тыс. рублей.

Такие данные приводит сервис «Работа.ру», который выяснил какую зарплату хотели бы получать россияне в 2021 году.

Согласно данным исследования, в Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в размере 198 тыс. рублей, женщины - 129 тыс. рублей, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в России выросла доля бедных, и не радует количество просроченных кредитов.