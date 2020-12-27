В России выросла доля бедных, и не радует количество просроченных кредитов

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27 декабря 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

С начала эпидемии доля бедных в стране выросла на один процент. Россияне стали чаще допускать просрочки оплаты кредитов, стараются покупать продукты подешевле и не испытывают при этом каких-либо иллюзий.

По данным Росстата, падение реальных располагаемых доходов населения во II квартале составило 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а в III квартале — 4,8%. Если верить исследователям из ВШЭ, по итогам 2020 года в реальном выражении люди будут получать на 10% меньше, чем в 2013 году.

За год просрочки по кредитам выросли более чем на 100 млрд рублей. В основном это касается тех, кто брал у банка в долг наличными. Также не радуют показатели по кредитным картам – количество просроченных платежей к концу 2020 больше, чем в начале года на 16 %.

На изменение ситуации в лучшую сторону особо не надеются ни работодатели, ни их сотрудники. По прогнозам предпринимателей, зарплаты в 2021 года снизятся почти на 11 % по сравнению с 2019 г.