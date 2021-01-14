Гололедица и снежные заносы образовались на московских дорогах

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14 января 2021, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

снег в Москве, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Москве на дорогах из-за сильного снегопада в ночь на 14 января образовались гололедица и снежные заносы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамент транспорта.

«Из-за сильного снегопада на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Просим водителей во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты», - предупредили в ведомстве.

Дептранс призывает по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия снегопада.

Ранее синоптик Евгений Тишковец расссказал, что "русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января.