Гололедица и снежные заносы образовались на московских дорогах
14 января 2021, 07:50[ «Аргументы Недели» ]
В Москве на дорогах из-за сильного снегопада в ночь на 14 января образовались гололедица и снежные заносы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамент транспорта.
«Из-за сильного снегопада на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Просим водителей во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты», - предупредили в ведомстве.
Дептранс призывает по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия снегопада.
Ранее синоптик Евгений Тишковец расссказал, что "русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января.
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