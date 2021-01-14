Пушков напомнил, что конструктор Королев родился в то время, когда Украины не было
14 января 2021, 07:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который конструктора Сергея Королева «великим украинским ученым».
Сенатор напомнил, что Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. Он также добавил, что никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано.
«В Киеве руководствуются принципом: своих мало - чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», – отметил Пушков, добавив, что отец Королева родился в Могилеве и работал учителем русской словесности.
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