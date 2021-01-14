Пушков напомнил, что конструктор Королев родился в то время, когда Украины не было

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2021, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который конструктора Сергея Королева «великим украинским ученым».

Сенатор напомнил, что Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. Он также добавил, что никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано.

«В Киеве руководствуются принципом: своих мало - чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», – отметил Пушков, добавив, что отец Королева родился в Могилеве и работал учителем русской словесности.

Ранее Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины от вакцины «Спутник V».