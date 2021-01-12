Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины от вакцины «Спутник V»

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12 января 2021, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отказе от российской вакцины от COVID-19 по идеологическим причинам.

Кулеба вчера объяснил свою позицию тем, что Россия "не заботится о здоровье украинцев", а использует вакцину для продвижения своих целей.

"Вся идеология Кулебы — это демагогия", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее "АН" писали о том, что сенатор, врач Сергей Леонов выразил удивление, что тему вакцинации на Украине обсуждает МИД, а не Минздрав.