В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о российской вакцине

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12 января 2021, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Леонов. Фото: сайт СФ

Украинские власти превратили борьбу с пандемией и вакцинирование граждан в политическое действо. Об этом заявил член Совета Федерации, врач Сергей Леонов.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что он был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.

«Сами украинцы с удовольствием использовали бы российскую вакцину «Спутник V», - считает Леонов, выразивший удивление, что тему вакцинации на Украине обсуждает МИД, а не Минздрав.

Ранее сенатор Клинцевич назвал главу МИД Украины ставленником западных структур.