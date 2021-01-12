Клинцевич назвал главу МИД Украины ставленником западных структур

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2021, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Франц Клинцевич. Фото: сайт СФ

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу ставленником западных структур, имеющих целью дискредитировать Россию.

По словам сенатора, «у тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего».

Клинцевич также отметил, что отказ от российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям делает Кулебу предателем своего народа.

Ранее Кулеба заявил, что Россия ждет смерти Украины как государства.