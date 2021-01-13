Национальные парки Южного Урала посчитали посещаемость за новогодние каникулы

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13 января 2021, 21:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

По данным пресс-служб национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», в первые дни 2021 года их посетило рекордное число туристов.

Национальный парк «Зюраткуль» посетило более 15 тысяч человек. Как сообщает телеграм-канал «Про экономику 74», это на 6 тысяч туристов больше, чем в прошлом году. Напомним, здесь провел свои новогодние каникулы известный артист Юрий Гальцев. «Швейцария просто отдыхает», – написал шоумен в своем Instagram.

В национальном парке «Таганай» за новогодние праздники побывало 18 613 человек. В прошлом году здесь отдыхало на 3 055 человек меньше. Среди туристов были как южноуральцы, так и жители других регионов. Известно, что в многодневные походы отправились 1 тысяча 371 человек, на краткие прогулки – 4 581 человек. Более 12 тысяч человек прошлись по тропе на Черной скале.

Серьезных происшествий не было, но сотрудники МЧС оказывали помощь заболевшему туристу, а также 11-летнему мальчику и 62-летнему мужчине, которые получили травмы на тюбингах.