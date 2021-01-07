Юрий Гальцев поделился впечатлениями о новогодних каникулах на Зюраткуле

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7 января 2021, 19:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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«Швейцария просто отдыхает», – заявил шоумен после прогулки в заснеженном лесу.

Известный артист приехал в Саткинский район 31 декабря. В своем Instagram он выложил несколько постов, в которых рассказал, как провел время на Южном Урале.

«Можно поехать в Швейцарию или Италию, но сейчас это невозможно по многим причинам. Поэтому я приехал в прекрасный уральский город Сатка и классный заповедник Зюраткуль. Швейцария просто отдыхает! Солнце, мороз минус 20, речка, белый снег! Невероятно красиво и, самое главное, спокойно, ведь я у себя дома. Приезжайте на Урал!», – написал Юрий Гальцев.

За время отдыха артист успел побывать на экскурсии по Сатке и цеху готовой продукции группы «Магнезит». «Это надо видеть. Завод-город. А сам город преображается с каждым днем», – рассказал артист.

Конечно, большую часть времени он проводил вместе с друзьями на природе: в лесу, на рыбалке. Каждый день Юрий Гальцев делился с подписчиками впечатлениями об отдыхе.

«Седьмое января. Я стою в центре озера Зюраткуль, – сказал он. – Это просто рай! Дай бог всем здоровья, хорошего настроения, берегите себя. Всем моим актерам Театра эстрады передаю привет. Скоро увидимся, я вас люблю».