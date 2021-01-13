В Челябинской области началась подготовка к массовой вакцинации от COVID-19

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13 января 2021, 19:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов оказать содействие в организации вакцинации.

Как сообщали «Аргументы недели», до конца февраля в регион поступит 151 тысяча доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Прививки будут ставить медикам, педагогам, полицейским, а также сотрудникам крупных предприятий и организаций, лицам старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

Алексей Текслер обратился к главам муниципалитетов с просьбой оказать содействие в организации вакцинации. Он пояснил, что очень важно выстроить процесс так, чтобы не было очередей и других проблем.

«Там идет заполнение достаточно обширной информации, формуляров, в целом это не простая организационная задача, поэтому прошу оказывать всю необходимую помощь и содействие медицинским работникам», – сказал губернатор.

Также он напомнил, что на территории области действует режим повышенной готовности. Это значит, что необходимо следить за соблюдением ограничений, например, касающихся запрета на проведение развлекательных мероприятий в организациях общественного питания.