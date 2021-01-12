В Челябинскую область поступит более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19

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12 января 2021, 15:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В список вакцинируемых включат граждан старше 65 лет и сотрудников крупных предприятий и образовательных организаций.

Как сообщает пресс-служба губернатора, договоренности о поставке крупной партии вакцины были достигнуты с федеральным минздравом. Сейчас ведется подготовка к массовой вакцинации.

Как и ранее, в первую очередь прививать будут тех, кто контактирует с большим количеством людей по долгу службы. Это медики, преподаватели школ, вузов и ссузов, сотрудники полиции. Теперь вакцину можно будет поставить и лицам старше 65 лет. В конце прошлого года власти заявляли о том, что медучреждения начали готовить списки пациентов с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения.

В список попадут и сотрудники крупных предприятий и образовательных организаций.

«Мы видим, что основное число заболевших ковидом на сегодня в регионе составляет взрослое население в трудоспособном возрасте, поэтому важно дать возможность прививать работников наших предприятий», – отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Часть партии будет направлено в медицинские учреждения для вакцинации по желанию жителей.

Напомним, сегодня Алексей Текслер также сообщил, что в регионе будут продолжать бесплатное тестирование на COVID-19 по выходным в ТРК. За новогодние праздники этой услугой воспользовалось более 8 тысяч южноуральцев.