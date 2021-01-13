Онищенко счел переход к массовой вакцинации россиян от COVID-19 своевременным

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13 января 2021, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприцы, Jens Büttner/dpa

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал переход к массовой вакцинации россиян от коронавируса своевременным.

Ранее в среду, 13 января, президент России Владимир Путин поручил с 18 января перейти от масштабной к массовой вакцинации граждан страны от COVID-19.

Геннадий Онищенко заметил, что чем быстрее удастся вакцинировать большое количество россиян, тем быстрее получится взять эпидемическую ситуацию под контроль. Депутат уточнил, что до недавнего времени вопрос заключался в масштабировании производства препарата, поскольку налаживание промышленного производства вакцины является достаточно сложным процессом. По мнению Онищенко, к настоящему моменту этот вопрос удалось решить.