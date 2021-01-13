Володин считает, что парламентские партии имеют все шансы пройти в следующий созыв

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13 января 2021, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что парламентские фракции, в том числе в 2020 году, подтвердили эффективность своей работы.

По его словам, у партий, представленных в нынешнем созыве Госдумы, есть все возможности для преодоления проходного барьера на предстоящих в сентябре 2021 года федеральных парламентских выборах, а политические тяжеловесы сохранят свои мандаты.

«Но это решит избиратель», - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что традиционно по итогам выборов состав Госдумы обновляется в среднем на 50%, причем, больше всего обновляется фракция большинства.

Ранее Володин заявил, что Госдума поддерживает сокращения в министерствах и ведомствах.