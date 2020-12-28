Володин заявил, что Госдума поддерживает сокращения в министерствах и ведомствах
28 декабря 2020, 22:28[ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Госдумы поддерживают решение о сокращении ряда структурных подразделений в министерствах и ведомствах, а уходящий год продемонстрировал необходимость эффективной работы госаппарата. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Председатель ГД отметил, что, принимая решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах, правительство исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления, и этот шаг депутаты поддерживают.
«Ответственность не может быть размытой. Сегодня зачастую мы видим: долго приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. Яркий пример, когда президент задал вопрос, кто отвечает за рост цен», – отметил Володин.
Ранее сообщалось, что 37 высокопоставленных чиновников могут сократить в рамках реформы госаппарата.
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