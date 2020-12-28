37 высокопоставленных чиновников могут сократить в рамках реформы госаппарата

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28 декабря 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

Правительство утвердило постановление о реформе госаппарата, которая затронет 45 министерств и ведомств.

Речь, в частности, идет о сокращении 74 подразделений, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов.

По словам вице-премьера Дмитрий Григоренко, будут исключены конструкции, «которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное – размывают ответственность».

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работают десять человек», – заявил вице-премьер.

Правительство в рамках реформы приняло решение ликвидировать восемь институтов. В их числе – Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию, а также три структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации системы госуправления в России с 1 января 2021 года.