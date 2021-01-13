Пискарев предлагает обсудить дополнительные меры безопасности в частных домах престарелых

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13 января 2021, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запрос в Генпрокуратуру в связи с участившимися случаями гибели людей в результате пожаров в частных домах престарелых.

Парламентарий запросил информацию «о проводившихся органами прокуратуры проверках исполнения законодательства в указанной области, выявленных нарушениях, принятых мерах, а также предложениях по совершенствованию законодательства».

«Безусловно, частные дома престарелых должны существовать наравне с государственными. Однако в них также неукоснительно должны соблюдаться все требования безопасности, в том числе противопожарной. К сожалению, известны случаи, когда такие частные пансионаты создаются в не приспособленных для этого помещениях, там работают люди без должной квалификации, и старики просто находятся в опасности», – считает депутат.

Ранее сообщалось о задержании хозяйки сгоревшего частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области.