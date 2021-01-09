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Источники сообщили о задержании хозяйки сгоревшего частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Источники сообщили о задержании хозяйки сгоревшего частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области
фото с сайта СКР

В Тюменской области в субботу, 9 января, задержана владелица сгоревшего частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибли семеро пожилых людей.  По данным СКР, после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

По некоторым данным, здание было оборудовании под дом престарелых, - сообщает URA.RU.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области, будут приняты все меры для оперативного и тщательного расследования уголовного дела. СКР выразил соболезнование родственникам погибшим.

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