В Хабаровске активистку задержали на работе за участие в «фургальской» акции

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13 января 2021, 10:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Очередное задержание активистов-участников «фургальских» акций произошло в Хабаровске. На этот раз полицейские пришли на работу к Татьяне Закамовой и задержали ее за участие в несанкционированном митинге в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщает ОВД-Инфо, Закамова была доставлена в восьмой отдел полиции краевой столицы. На хабаровчанку составили протокол по статье об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов.

После составления протокола, сотрудники правопорядка доставили Закамову в Краснофлотский районный суд. В настоящее время заседание состоялось, но постановление суда еще не оглашено.

Напомним, что накануне «Аргументы недели» сообщали о том, что двух участниц хабаровских протестов решили не судить за избиение полицейских, поскольку стражи правопорядка были одеты в гражданское, а также не представились.