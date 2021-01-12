Хабаровчанок, избивших полицейских, решили не судить

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12 января 2021, 11:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Следком прекратил дело по статье о применении насилия к полицейскому против участниц акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Речь идет об Анастасии Субботниковой и Надежде Кочетковой. Они, по данным следствия, 10 октября во время несогласованной акции «после непродолжительной беседы и безадресных оскорблений» «нанесли множественные удары» двум сотрудникам полиции. При этом следователь в постановлении о прекращения дела указал, что полицейские были одеты в гражданскую одежду, а также не стали предъявлять служебное удостоверение и не представились как сотрудники правоохранительных органов. А значит, хабаровчанки не были в курсе, что бьют именно представителей власти.

Субботникову и Кочеткову подозревали также в оскорблении полицейских. Но и по этой статье приостановлено преследование. Обе теперь получили право на реабилитацию из-за уголовного преследования.

Напомним, что «фургальские» митинги в Хабаровске продолжаются, несмотря на официальное заявление городских властей о том, что протесты в краевой столице якобы завершились.