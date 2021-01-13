В России предлагают законодательно урегулировать деятельность иностранных соцсетей

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13 января 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Общественники предлагают урегулировать передачу аккаунтов должностных лиц в соцсетях.

В России нужно законодательно закрепить и урегулировать процесс передачи официальных аккаунтов должностных выборных лиц в социальных сетях. Об этом заявил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее письмо он направил главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.

По словам Петрова, его предложение связано с беспрецедентными событиями в США, связанными с передачей власти от действующего президента избранному. Он считает, что следует законодательно урегулировать деятельность иностранных соцсетей в России, что позволит создать «невозможность внесудебного и неправового отчуждения личных и иных аккаунтов у отечественных пользователей».

Ранее сообщалось, что президента США ДонаальдаТрампа на неделю оставили без Youtube.