В России предлагают законодательно урегулировать деятельность иностранных соцсетей
13 января 2021, 09:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Общественники предлагают урегулировать передачу аккаунтов должностных лиц в соцсетях.
В России нужно законодательно закрепить и урегулировать процесс передачи официальных аккаунтов должностных выборных лиц в социальных сетях. Об этом заявил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее письмо он направил главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.
По словам Петрова, его предложение связано с беспрецедентными событиями в США, связанными с передачей власти от действующего президента избранному. Он считает, что следует законодательно урегулировать деятельность иностранных соцсетей в России, что позволит создать «невозможность внесудебного и неправового отчуждения личных и иных аккаунтов у отечественных пользователей».
Ранее сообщалось, что президента США ДонаальдаТрампа на неделю оставили без Youtube.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.