Президент РАН считает разработку вакцины «Спутник V» мировой сенсацией

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13 января 2021, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал разработки вакцины против коронавируса не единственным достижением отечественных ученых.

По его словам, есть прорывные исследования и в других сферах. Тем не менее, российские вакцины против коронавируса, по словам Сергеева, «это самый настоящий мировой уровень».

«Они стали сенсацией для всего мира, кто-то тут же стал высказывать сомнения, что и понятно - конкуренция жесточайшая», - сказал академик.

Ранее в Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о российской вакцине.