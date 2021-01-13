ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Президент РАН считает разработку вакцины «Спутник V» мировой сенсацией

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Президент РАН считает разработку вакцины «Спутник V» мировой сенсацией
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал разработки вакцины против коронавируса не единственным достижением отечественных ученых.

По его словам, есть прорывные исследования и в других сферах. Тем не менее, российские вакцины против коронавируса, по словам Сергеева, «это самый настоящий мировой уровень».

«Они стали сенсацией для всего мира, кто-то тут же стал высказывать сомнения, что и понятно - конкуренция жесточайшая», - сказал академик.

Ранее в Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о российской вакцине.

ДВа

В мире

Аналитик Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в 2021 году

Аналитик Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в 2021 году

Эксперт Олег Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в текущем году. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад в беседе с представителями СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью