Власти Архангельской области продлили ограничения из-за коронавируса

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12 января 2021, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Власти Поморья приняли решение продлить еще на две недели действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба. Отмечается, что несмотря на наметившуюся положительную тенденцию, ситуация в крупных муниципалитетах – Архангельске, Котласе, Северодвинске и Приморском районе – остается достаточно напряженной.

По данным на 12 января, в России за сутки выявили 22 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией.