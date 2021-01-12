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Власти Архангельской области продлили ограничения из-за коронавируса

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Архангельской области продлили ограничения из-за коронавируса
Фото: сайт ГД

Власти Поморья приняли решение продлить еще на две недели действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба. Отмечается, что несмотря на наметившуюся положительную тенденцию, ситуация в крупных муниципалитетах – Архангельске, Котласе, Северодвинске и Приморском районе – остается достаточно напряженной.

По данным на 12 января, в России за сутки выявили 22 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

ДВа

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