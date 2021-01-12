Интернет-омбудсмен считает, что властям проще регулировать деятельность российских соцсетей

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12 января 2021, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Twitter или Facebook вряд ли будут заниматься какими-то манипуляциями и влиять на выборную кампанию в России, блокируя кого-то или, наоборот, продвигая. Так считает интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев.

По словам эксперта, что касается российских соцсетей, то регулировать их деятельность для властей гораздо проще – находящимся в российской юрисдикции «ВКонтакте» или «Одноклассникам» будет сложнее отказать властям, но последнее слово остается за ними.

«Они не являются прогосударственными, но работают в российской юрисдикции, поэтому подчиняются требованиям властей гораздо быстрее и легче, чем иностранные площадки, – считает специалист.

Он также отметил, что эти площадки нельзя винить, когда они делают то, что им предписано. «На то она и исполнительная власть», – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков считает работу американских сетевых гигантов угрозой российскому суверенитету.