Рост цен на яйца в Минсельхозе РФ объяснили сезонным фактором

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12 января 2021, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Рост цен на яйца в России в декабре показал самый высокий рост среди продовольственных товаров.

В Минсельхозе РФ такую ситуацию объяснили сезонным фактором, а также ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур.

Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования.

Также специалисты Минсельхоза отмечают, что в результате планомерного развития птицеводческой отрасли в последние годы отмечается рост производства яиц при одновременном снижении их импорта.

Ранее эксперты назвали продукты, употребление которых следует ограничить.