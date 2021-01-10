Эксперты назвали продукты, употребление которых следует ограничить

Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рекомендуют минимизировать потребление соли, сахара, насыщенных и транс-изомеров жирных кислот.
В топ таких продуктов входят сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.
Из напитков в список попали сладкие газированные напитки, а также сокосодержащие напитки, в том числе нектары. Следует ограничить потребление и мясной продукции: колбас, сосисок, сарделек, копченой и сырокопченой деликатесной продукции, а также мяса с высоким содержанием жиров.
Кроме того, рекомендуется снизить потребление сыров с массовой долей жира более 30%. В число продуктов, которые точно не приносят пользу, попали чипсы, фастфуд и майонез.
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