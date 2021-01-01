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Врач дал совет по восстановлению организма после праздничного застолья

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Врач дал совет по восстановлению организма после праздничного застолья
Фото: соцсети

Нарколог Алексей Казанцев рассказал, как восстановить организм после праздничного застолья. 

Специалист объяснил, что в первую очередь важно восполнить водный запас в организме, пить минеральную воду, кроме того, на завтрак следует употреблять продукты, богатые белком.

Оптимальным блюдом, по мнению Казанцева, будет омлет. Для восполнения баланса в организме можно принять витамины с калием и магнием.

Еще, по словам медика, будет полезно пройтись на свежем воздухе.

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ГБ

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