Правительство РФ разработает план действий на случай возникновения угрозы новой пандемии

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12 января 2021, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости новых мер по защите страны от инфекций.

Он отметил, что правительство должно будет разработать такой план в ближайшие три месяца.

По словам Мишустина, коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы «минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними.

Премьер-министр поручил координационному совету заняться разработкой плана, контроль над исполнением поручения передан вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Григоренко.

Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда.