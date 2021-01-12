Российские кинотеатры потеряли из-за пандемии около 50 миллиардов рублей
12 января 2021, 19:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Прямые убытки кинотеатров в России из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса по итогам 2020 года составили 10 млрд рублей.
Общая сумма потерь кинотеатров оценивается в 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
По его словам, прогнозировалось, что по итогам года кинотеатры получат кассовых сборов 60 млрд рублей, а получили 22 млрд. Из этих 40 миллиардов половина – это выручка кинотеатров, еще столько же кинотеатры не дополучили от продаж кинобаров.
Ранее сообщалось, что последствия того, что принес 2020 год культуре, еще впереди.
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