Последствия того, что принёс 2020 год культуре, ещё впереди

Аргументы Недели → Культура 13+

29 декабря 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Культура живёт иными циклами, нежели политика, здесь другое время, и очень важны, как в правильном домашнем хозяйстве, опыты прошлого, запасы и накопления. Последствия того, что принёс 2020-й, ещё впереди – пока что накопленного хватило на бесперебойные поставки культурной продукции потребителю. Радостей, конечно, немного – но до радости ли нам сейчас…



Уже дважды в XXI веке фильмы Андрея Сергеевича Кончаловского выдвигались от России на соискание «Оскара» («Дом дураков», «Рай») с одним и тем же результатом. Теперь его «Дорогие товарищи!» отправились туда в третий раз. Кончаловский в своём деле достиг такого уровня, что плохое, некондиционное кино он в принципе произвести не может, но, кому там за морем могут понадобиться его «Дорогие товарищи!», погружающие нас в седую советскую старину, когда и на наших-то равнинах они не особо кого взволновали. Лучше бы «Цоя» Учителя послали – тоже было бы без толку, но хоть забавно.



В уходящем году во МХАТе имени Горького комиссией Минкульта выявлено финансовых и хозяйственных нарушений столько, что материалы проверки направлены в прокуратуру. А художественный руководитель театра Эдуар Бояков, который осмелился выдавить из театра народную артистку СССР Татьяну Доронину, по-прежнему губит культурное пространство.



Другой бывший худрук театра «Модерн» Светлана Врагова выиграла все суды с департаментом культуры Москвы и с газетами, поспешившими объявить её воровкой и мошенницей. Только что департамент исполнил решение суда и опубликовал опровержение на своём официальном сайте – дескать, сведения о том, что Врагова имела в театре финансовые и хозяйственные нарушения, не соответствуют действительности. То есть Врагова, не имевшая нарушений, – четыре года без работы, без созданного ею театра, оклеветанная и преданная. А Бояков, имеющий такие нарушения, выявленные проверкой Минкульта, – сидит себе «царём на Москве», интервью даёт, премьеры выпускает, проводит бесконечно культурные мероприятия, на которые то 10 человек придёт, то один.



Подробнее о культурных итогах года читайте в статье Татьяны Москвиной в в свежем номере «Аргументов недели».



