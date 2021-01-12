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«Интернет в каждую камеру?», правительство потратит на IT-модернизацию колоний и тюрем 25 миллиардов

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Интернет в каждую камеру?», правительство потратит на IT-модернизацию колоний и тюрем 25 миллиардов
Фото: из открытых источников

25 миллиардов рублей потратит Правительство на цифровую модернизацию российских тюрем и колоний. До 2023 года в исправительных учреждениях появятся системы распознавания лиц, новые IT-сервисы, а также оборудование для блокировки мобильной связи.

«Как только из федерального бюджета будут выделены средства, ФСИН определит подрядчика открытым конкурсом. Думаю, что желающих будет много», - предполагает IT- эксперт, которого цитирует «Коммерсантъ». Но первоначально на лакомый кусок бюджетных денег претендуют «Ростех» и «Сбербанк».

Также эксперты полагают, что трудности могут возникнуть лишь при поиске необходимого отечественного оборудования и сложности с доступом к объектам ФСИН с учетом их удаленности и расположения в разных регионах страны.

«Они что интернет в каждую камеру проведут за такие-то деньги?», «После бунта в Ангарске решили «глушилки» поставить, чтобы заключенные не рассказывали про пытки», «Точно готовятся к чему-то серьезному», - комментируют новость пользователи сети.

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