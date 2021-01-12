Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в екатеринбургской многоэтажке
12 января 2021, 14:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Аккаунт жительницы горевшего в Екатеринбурге дома, которая просила о помощи в Twitter, удален. При попытке открыть ее страницу возникает сообщение, что данной учетной записи не существует.
Ранее женщина написала в Twitter пост с просьбой о помощи. Она сообщила о пожаре и уточнила, что находится с ребенком взаперти в квартире на девятом этаже. Гражданка подчеркнула, что им нечем дышать. Впоследствии стало известно, что женщина и несовершеннолетний погибли. Информации о том, по какой причине учетная запись была удалена, пока не поступало.
Напомним, ранее стало известно, что квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на вторник. В результате случившегося погибли восемь человек, в частности, один ребенок. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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