Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в екатеринбургской многоэтажке

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12 января 2021, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Twitter, pixabay.com

Аккаунт жительницы горевшего в Екатеринбурге дома, которая просила о помощи в Twitter, удален. При попытке открыть ее страницу возникает сообщение, что данной учетной записи не существует.

Ранее женщина написала в Twitter пост с просьбой о помощи. Она сообщила о пожаре и уточнила, что находится с ребенком взаперти в квартире на девятом этаже. Гражданка подчеркнула, что им нечем дышать. Впоследствии стало известно, что женщина и несовершеннолетний погибли. Информации о том, по какой причине учетная запись была удалена, пока не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на вторник. В результате случившегося погибли восемь человек, в частности, один ребенок. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.