Житель загоревшегося в Екатеринбурге девятиэтажного дома рассказал о начале пожара
12 января 2021, 11:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Житель девятиэтажного дома в Екатеринбурге, где минувшей ночью возникло возгорание, рассказал о начале пожара. В результате распространения пламени скончались восемь человек, в частности, ребенок.
Житель дома сообщил, что проснулся в 3 часа по местному времени (1.00 по Москве) от дыма. Он посмотрел в окно и увидел зарево. Мужчина, проживающий на четвертом этаже, сообщил, что члены его семьи закрыли все двери и положили под них мокрые тряпки, а затем позвонили в МЧС.
По словам гражданина, пожарные приехали быстро и начали эвакуировать людей. В какой-то момент спасатели постучали в его квартиру и вывели всех, кто там находился.
Мужчина также сообщил, что в квартире, где находился очаг возгорания, проживала женщина по имени Лариса и ее "ухажер". Якобы они вместе часто употребляли спиртное.
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