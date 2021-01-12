Житель загоревшегося в Екатеринбурге девятиэтажного дома рассказал о начале пожара

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 января 2021, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожарный, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Житель девятиэтажного дома в Екатеринбурге, где минувшей ночью возникло возгорание, рассказал о начале пожара. В результате распространения пламени скончались восемь человек, в частности, ребенок.

Житель дома сообщил, что проснулся в 3 часа по местному времени (1.00 по Москве) от дыма. Он посмотрел в окно и увидел зарево. Мужчина, проживающий на четвертом этаже, сообщил, что члены его семьи закрыли все двери и положили под них мокрые тряпки, а затем позвонили в МЧС.

По словам гражданина, пожарные приехали быстро и начали эвакуировать людей. В какой-то момент спасатели постучали в его квартиру и вывели всех, кто там находился.

Мужчина также сообщил, что в квартире, где находился очаг возгорания, проживала женщина по имени Лариса и ее "ухажер". Якобы они вместе часто употребляли спиртное.