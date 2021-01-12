В квартире, где находился очаг пожара в Екатеринбурге, проживала неблагополучная семья
12 января 2021, 09:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром во вторник, 12 января, стало известно, что семья, проживавшая в квартире в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где находился очаг пожара, считалась неблагополучной. Возгорание унесло жизни восьми человек.
Временно исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов уточнил, что причиной возгорания и гибели людей стало неосторожное обращение граждан с огнем.
Ранее сегодня стало известно, что ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Согласно последней информации СУСК РФ, в результате случившегося погибли восемь человек, среди которых ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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