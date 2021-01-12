При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек

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12 января 2021, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудники МЧС, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Согласно последней информации СУСК РФ, в результате случившегося погибли восемь человек, в частности, ребенок.

Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отметил, что пожар случился в доме на улице Рассветная.

Следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург возбудил уголовное дело по части 3 статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее сообщалось, что в связи с возгоранием из дома эвакуировали 90 человек. К настоящему моменту они вернулись в свои квартиры.