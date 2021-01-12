Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах РФ

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12 января 2021, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 12 января, что в 22 регионах Российской Федерации в настоящий момент отмечается снижение заболеваемости граждан коронавирусом нового типа.

По словам Поповой, в 61 российском регионе выявлена стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а в двух регионах с малой численностью населения фиксируется рост заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом нового типа подчеркнула, что в настоящий момент под медицинским наблюдением в стране находятся более 900 тысяч человек.