Воробьёв отменил режим самоизоляции жителей Подмосковья старше 65 лет

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12 января 2021, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв снял режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет. Глава Подмосковья подписал постановление об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отменено дистанционное обучения для учащихся колледжей Московской области. Их транспортные карты разблокируют. Но студенты высших учебных заведений останутся на удаленке до шестого февраля включительно. Карты студентов вузов заблокируют.

По обновленным данным оперативного штаба на 12 января, в Подмосковье за последние сутки выявлено 1083 новых случает заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.