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В Подмосковье продлили дистанционное обучение в вузах, будут заблокированы карты студентов

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал koronavirusunetMO

В Подмосковье продлили дистанционное обучение в вузах, будут заблокированы карты студентов
фото: pixabay.com

В Московской области продолжают действовать некоторые ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Власти Московской области продлили удалённый формат обучения для студентов высших учебных заведений в регионе до 6 февраля 2021 года.

Как уточняется в сообщении областного штаба по борьбе с ковидом, размешенном в в Telegram-канале о, будут заблокированы карты студентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, прекращающее действие ряда ограничений в регионе. С 13 января перестают действовать: дистанционное обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Карты учащихся будут разблокированы.

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