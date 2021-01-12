В Подмосковье продлили дистанционное обучение в вузах, будут заблокированы карты студентов

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2021, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал koronavirusunetMO

фото: pixabay.com

В Московской области продолжают действовать некоторые ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Власти Московской области продлили удалённый формат обучения для студентов высших учебных заведений в регионе до 6 февраля 2021 года.

Как уточняется в сообщении областного штаба по борьбе с ковидом, размешенном в в Telegram-канале о, будут заблокированы карты студентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, прекращающее действие ряда ограничений в регионе. С 13 января перестают действовать: дистанционное обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Карты учащихся будут разблокированы.