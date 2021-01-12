В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности до вечера среды

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12 января 2021, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера среды, 13 января. Согласно последней информации, данное решение было принято из-за гололедицы в городе.

По словам синоптиков, погода будет потенциально опасной для здоровья граждан. Уточняется, что предупреждение в Москве и Московской области будет действовать до 21.00 среды.

Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров во время движения и держать дистанцию.

Отметим также, что сегодня и завтра в Москве ожидается от минус 10 до минус 12 градусов.