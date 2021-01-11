Синоптик Синенков предупредил, что в Москве в понедельник будет до минус 11 градусов

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11 января 2021, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил утром в понедельник, что в первый будний день после новогодних каникул в Москве ожидается небольшой снег и до минус 11 градусов.

Метеоролог подчеркнул, что 11 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода, не исключен небольшой снег. Александр Синенков добавил, что в дневное время столбики термометров в Москве будут показывать от минус 9 до минус 11 градусов, а в Московской области – от минус 8 до минус 13 градусов.

Атмосферное давление сегодня немного повысится и составит 750 миллиметров ртутного столба.