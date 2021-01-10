Cиноптики прогнозируют, что морозы около минус 20 градусов в Москве простоят всю следующую неделю

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10 января 2021, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москву и Московскую область пришла настоящая зима. Со снегом и крепкими морозами. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе температура воздуха в среднем составит минус 20 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 11 января, воздух в столичном регионе охладится до минус 17-22 градусов. Днем в понедельник температура воздуха составит минус 10-15 градусов. Возможны небольшие снегопады.

12 и 13 января потепления ждать не стоит. В Москве под утро столбики термометров опустятся до минус 15-20 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Верхневолжье похолодает до минус 20-25 (местами минус 25-30), днем минус 10-15, на северо-востоке и востоке Центральной России — минус 15-20.

В четверг и пятницу придет примерно на сутки южный циклон, морозы чуть спадут и усилится снегопад.

К выходным начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20-25, днем всего минус 13-18. Как отметил Тишковец, это почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме.