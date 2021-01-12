Терапевт Алексеева рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

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12 января 2021, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

купание в проруби, Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, и кому противопоказано принимать в них участие.

Алексеева отметила, что прекрасно перенести крещенские купания могут те люди, которые ежедневно закаляются, принимают контрастный душ или пользуются специальной купелью в фитнес-клубах. Врач в беседе с RT уточнила, что во время купания следует соблюдать определенные правила. В частности, прежде чем окунуться в ледяную воду, необходимо размяться и сделать несколько упражнений на свежем воздухе. Кроме того, желательно выпить горячий чай с лимоном и имбирем.

Специалист уточнила, что купания в проруби противопоказаны гражданам с острой сердечной недостаточностью и заболеваниями легких.