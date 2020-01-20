Стало известно, сколько человек приняли участие в крещенских купаниях в России

Днем в понедельник, 20 января, стало известно, сколько человек приняли участие в крещенских купаниях на территории России. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники МЧС РФ.

Согласно последним данным, спасатели обеспечили безопасность 1,5 миллиона человек, которые приняли решение погрузиться в прорубь в честь памятного события евангельской истории – крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Всего на российской территории крещенские купания проводились в 3,9 тысячи объектов. В ведомстве подчеркнули, что никаких инцидентов в рамках данных мероприятий зафиксировано не было.

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