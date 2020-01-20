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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Стало известно, сколько человек приняли участие в крещенских купаниях в России

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Стало известно, сколько человек приняли участие в крещенских купаниях в России
Крещение, Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Днем в понедельник, 20 января, стало известно, сколько человек приняли участие в крещенских купаниях на территории России. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники МЧС РФ.

Согласно последним данным, спасатели обеспечили безопасность 1,5 миллиона человек, которые приняли решение погрузиться в прорубь в честь памятного события евангельской истории – крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Всего на российской территории крещенские купания проводились в 3,9 тысячи объектов. В ведомстве подчеркнули, что никаких инцидентов в рамках данных мероприятий зафиксировано не было.

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