Зимние купели и святая вода – 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне

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19 января 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. В Москве участие в крещенских купаниях приняли десятки тысяч верующих. Если приплюсовать к этой цифре данные по регионам, то получится трёхзначное число. Причём, окунаются в купели повсеместно – от северных границ до южных широт.

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

В Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы, и совершил чин великого освящения воды.

На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду, которую могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами – она не портится при длительном хранении, исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы.

Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером, в ночь перед праздником и в день Крещения люди троекратно погружаются в воду. В церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, а к духовному действию, поскольку по-настоящему очистит от грехов исповедь и покаяние, а не погружение в прорубь.